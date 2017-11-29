Asaltan y acosan a vecinos en puente

El puente peatonal ubicado en la avenida Constitución de la 23 de Abril, se ha convertido en una trampa para los vecinos de la calle Álamo que han sido asaltados por malvivientes que acosan a los transeúntes.

La falta de luminarias y rondines de vigilancia, ha ocasionado que habitantes de sectores como; Chinameca, Del Río, La Rivera, Brisas del Valle que cruzan por este puente ya sea para acudir a planteles educativos o a sus trabajos, sufran de la delincuencia que impera en este lugar.

Cerca de 250 metros es la distancia que tiene que recorrer en el puente peatonal para cruzar al otro extremo de la colonia, una entrada y una salida, no hay para donde más escapar, cuando maleantes planean cómo asaltar a sus víctimas, uno espera de un extremo, mientras que uno más por el otro lado.

"Para dónde corremos, han ocurrido muchos robos, también acoso en las mujeres, la maleza está muy crecida y no se aprecia bien cuando entras y sales de esta jaula, no hay luminarias y en la noche es una trampa, lamentablemente quienes vamos a trabajar tenemos que cruzar por este lugar" manifestó Fernando Zedillo.

Es en la hora de entrada y salida de estudiantes quienes pasan diariamente por este puente, con miedo de sufrir un ataque de parte de malvivientes o una falta de respeto de drogadictos que se esconden de un extremo del mismo.

Desde hace 15 años que se construyó dicho proyecto, y ha sido en parte de gran beneficio para los habitantes de estos sectores pues evitan ser atropellados por algún automovilista que circula por la avenida Constitución.

Habitantes de estos sectores solicitaron la intervención de Seguridad Pública para que vigile esta zona, así mismo al área de alumbrado para que rehabilite las luminarias que recientemente fueron colocadas y que en la actualidad están descompuestas.

"A un hermano mío lo quisieron picar por un cigarrillo, mi hermano se percató de la presencia del individuo y este le pidió un cigarro, al decirle que no traía, el individuo sacó una navaja e intentó atacarlo, afortunadamente salió corriendo al ver que venía más gente, y no pasó nada, sin embrago sí ha habido constantes robos y ataques a mujeres" manifestó la señora Rosalinda Sillas.