Asamblea es una mentira: obreros

Trabajadores ya no creen en fechas y anuncios de la llegada de los nuevos socios para Altos Hornos de México, por lo que no se tiene expectativas en la asamblea que se realizará en la próxima semana, únicamente quieren que haya una persona al frente de la empresa que de la cara.

Gerardo Flores Escobedo, Vocero del Sindicato Nacional Democrático comentó que como trabajadores están cansados de las mentiras que se han realizado en los últimos meses y lo único que quieren es que de la inyección de recursos que tanto se ha anunciado para que se reactive la producción de AHMSA temen que la asamblea sea una mentira.

Han pasado fechas, vencido plazos y no existe un cambio en la empresa, al contrario, cada vez la situación de la acerera se complica más.

Ahora se anuncia la asamblea de socios que se realizará el próximo 20 de abril en la ciudad de Monclova, en donde se definirán los cambios que se llevará en la Presidencia del Consejo de AHMSA, además se indicó que el próximo lunes se concretaría la venta del 66 por ciento de las acciones de la empresa.

El portavoz sindical señaló que ya no creen en estos anuncios, como los que se han hecho en los últimos años, por lo que esperarán a que se concreten los cambios y que se informe a los trabajadores.

Lo que piden como trabajadores, es que la empresa designe a una persona que dé la cara y que informe la situación real de la empresa, por que en estos momentos no se cuenta con esa figura y los trabajadores no tienen con quien dirigirse.

"Necesitamos una voz oficial que se haga cargo de los problemas de la empresa, de lo que se tiene que hacer y saber con quien dirigirnos, porque los que están ahorita al frente no saben nada, nada más salen con que "no sé", ya no resuelven nada, por lo que necesitamos una voz oficial", indicó.