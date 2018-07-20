Asegura FC pipa con 30 mil litros de diésel

Elementos de Fuerza Coahuila aseguraron una pipa con más de 30 mil litros de combustible de dudosa procedencia, además de detener al chofer que fue puesto a disposición del Ministerio Público

De acuerdo a la información, la tarde del miércoles en la carretera 57, los elementos del grupo elite se encontraban en el punto de revisión a la salida de Castaños donde detectaron la unidad.

Los hechos sucedieron la tarde del miércoles cuando los elementos del grupo élite se encontraban en el punto de revisión a la salida de Castaños donde detectaron la unidad.

Los oficiales hicieron el alto a la pipa Kenworth color amarillo con número económico 7005 y se entrevistaron con el conductor identificado como Omar “N” a quien solicitaron la documentación que acreditara la legal procedencia del combustible.

El chofer no contaba con ningún documento que estableciera la legal procedencia del diésel, es por ello que procedieron con el aseguramiento de la unidad y del chofer que fueron puestos a disposición de la Fiscalía General del Estado donde se encargarían de definir su situación legal.

La unidad quedó bajo resguardo en el corralón municipal, mientras se realizan las investigaciones para determinar responsabilidades por el delito que se pueda tipificar o acrediten la legal propiedad del energético.

Esta es la cuarta ocasión en el año que elementos de Fuerza Coahuila detectan que transitan por la región pipas con combustible de dudosa procedencia, las cuales quedan aseguradas y bajo resguardo de las autoridades.