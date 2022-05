Aseguran discriminan a transgénero

Adrián Moncada líder de la comunidad Lésbico, Gay, Bisexual y Transexual (LGBT), señaló que autoridades no dan importancia al caso de Cristopher Anguiano Flores, el joven transgénero desaparecido desde el pasado domingo, por lo que hizo un llamado a los integrantes para exigir avances en la investigación.

Es el primer organizador de la marcha del Orgullo Gay en la Región y aunque oficialmente no tiene nombramiento, siempre está al pendiente de los casos donde integrantes de la comunidad se ven involucrados a fin de exigir que se le preste la atención como a cualquier otro ciudadano.

Señaló que hace tiempo convivió con Cris y que la última vez que lo vio dijo estaba viviendo en Praderas, "es un hecho que las autoridades no están poniendo la suficiente atención en la investigación por ser transngénero".

"Queremos hacer un comité, siempre he dicho que se necesita actuar en contra de las autoridad por no hacer nada en casos como este, tuviéramos la etiqueta de la comunidad LGTBQ+ se tendría el respeto que nos merecemos", comentó.

Indicó que es un proceso largo porque tienen que pagar, pero se tendrían muchos beneficios, pues fácilmente serían escuchados por la autoridad, sí hubiera líder, representante de la comunidad, pero oficial.

Explicó que Cris, a pesar de su equidad de género, no deja de ser un ser humano y se le debe apoyar como si fuera una mujer o cualquier otra persona.

Comentó que él personalmente envió información a la autoridad y lo dejaron "en visto", asegurando que es porque se trata de una chica "trans".

"Están mal, muy mal, no deja de ser un hijo, un ser humano, que esperan en casa, por eso yo si hago un llamado a los integrantes de la comunidad LGTBQ+ para que se unan a la búsqueda y a la exigencia con la autoridad, porque a cualquiera nos puede pasar", comentó.

Mencionó que conociendo a Cris, está seguro que él ya no está en la ciudad, él es muy listo ya hubiera llamado de otro celular o algo y aunque no sabe que le pudo pasar, espera que se encuentre bien y que pidió a no pensar en lo peor.

Comparó el caso de Cris con el de Debanhi, pues dijo que le pudo pasar algo, hay hombres a los que la gente los ve, delante de la gente los hombres dicen "es un gay" es un "trans" o como quieran mencionarlo, niegan que andan con un hombre, pero hay hombres que no aparentan pero sí les gusta estar con hombres o trans y a lo mejor la vieron como una mujer.

"Estamos al pendiente, hay que hacer algo, estoy interesado en el caso de Cris porque lo conocí, es de la comunidad, tenemos que hacer algo entre todos, no se han movido y sí nosotros nos movemos se pondrán a trabajar", comentó.