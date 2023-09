Aseguran están bien salones de primaria

MONCLOVA; COAH.-Padres de familia de la escuela primaria Suzanne Robert de Pape toman de nueva cuenta la institución educativa, en esta ocasión la Secretaría de Educación envió a una mujer policía representando a PRONNIF para que dialogara con los padres y accedieran a abrir el plantel, sin embargo por este día las clases fueron suspendidas.

El pasado martes, madres y padres de la escuela primaria tomaron la decisión de cerrar el plantel, exigiendo a la Secretaría una solución para sus hijos, pues se encontraban en riesgo al interior de las aulas, mismas que han sufrido daños estructurales a consecuencia de las lluvias.

Un perito estructural determinó que las aulas de la escuela primaria están en condiciones de trabajar sin riesgo, sin embargo padres solicitaron ese escrito firmado por las autoridades educativas donde se hacen responsable de cualquier daño que pudieran sufrir sus hijos, dicho documento no fue entregado y se optó por cerrar de nueva cuenta la institución.

"La maestra de sexto tuvo que poner un estante en un lado donde estaba un pozo y ahí por debajo está la instalación eléctrica, tocas tú el estante y te da toques, por la misma humedad y para ellos esto es un mínimo riesgo"

"El perito determinó que la escuela no estaba en riesgo, el supervisó pero nomás visualmente, no trajo equipo algo que avalara o que hiciera un estudio a fondo, no viene de Protección Civil del Estado" mencionó la señora María de los Ángeles.

Señalaron que la bitácora indica que las aulas están en condiciones para trabajar y se autoriza el ingreso de los niños, pero quieren un documento o foto de esta bitácora firmada por autoridades educativas donde se hacen responsables de cualquier situación.