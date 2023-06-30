“Asesino acabó con nuestra familia”

La persona que mató a mi esposo no sólo terminaron con su vida, sino que derrumbaron nuestra familia, nuestra paz y nuestra integridad, dijo Reina García, esposa del policía Luis Armando Burciaga quien fue asesinado en el municipio de Frontera.

Reina segura que Luis Armando era un excelente esposo y un padre de familia ejemplar, quien amaba su trabajo y odiaba las injusticias, de ahí que le gustaba mucho su labor en Seguridad pública.

La esposa del policía mencionó que fue muy cruel para sus hijos esperar a que su padre terminara su turno de trabajo y solo recibir la triste noticia de que estaba muerto, razón por lo que exige justicia a las autoridades.

"Yo no sé cómo va el proceso, ni sé si son mayores o menores de edad, pero lo que si se es que nosotros no vamos a perdonarlos, porque con la vida de mi esposo derrumbaron también nuestra familia".

Dijo también que su esposo era una persona muy alegre que le gustaba convivir con su familia y quien al salir de su trabajo hacia todo lo posible por brindar calidad de tiempo a sus hijos, a quienes les va a hacer mucha falta.

"Cuando los elementos policiacos hacen algo malo se les juzga con todo el peso de la ley y se les expone por su falta, en este caso mi esposo nada debía, era un buen elemento y no tenía problemas con nadie, por lo que exigimos justicia para él".

Por su parte el Alcalde Roberto Piña quien acudió a la agencia funeraria mencionó que no dejará desamparada a la familia, ya que el elemento Burciaga era un excelente policía pero un mejor ser humano quien siempre fue justo al momento de realizar su labor.

“Nosotros exigimos que caiga todo el peso de la ley contra los responsables, le brindaremos el apoyo a la familia pues consideramos injusto que se cometa este tipo de hechos en contra de buenos elementos".