“Asfixia” alza del gas y electricidad

Los incrementos que se han registrado en el precio de gas y energía eléctrica tienen ahogado al sector restaurantero y hotelero, por lo que aquellos que no ajusten sus costos de operación o incrementen el valor de su producto al menos en un 10 por ciento para el mes de enero, difícilmente subsistirán.

Lo anterior lo mencionó el Vicepresidente Estatal de la Asociación Mexicana de Hoteles en Coahuila, quien indicó que anteriormente el gasto promedio de ambos rubros no rebasaba el 22 por ciento del gasto de operación.

Armando de la Garza Gaytán señaló que los incrementos que se han dado a lo largo del año ha elevado el costo de operación, ya que actualmente el costo de energía y gas representa un 35 por ciento, reduciendo el margen de utilidad.

Esta situación complica el panorama de los empresarios que han mantenido sus precios, con la intención de no afectar a los clientes y mantener su operatividad, pero cada vez se vuelva más difícil sostener los precios.

Indicó que con la llegada de las fiestas decembrinas viene una temporada en la que se dispara el consumo de energéticos, por lo que existe preocupación entre los pequeños restaurantes y puesteros quienes incluso consideran concluir con su actividad.

“En promedio un pequeño restaurante de 80 metros cuadrados consume al menos 8 mil pesos de gas y 10 mil pesos de luz mensuales, mientras que los taqueros les cuesta un tanque de gas de 45 kilos casi mil pesos y les sirve para tres días máximo, por lo que o venden o quiebran”, indicó.

De la Garza Gaytán indicó que en el sector hotelero sucede lo mismo, ya que el gasto en la energía eléctrica se dispara con el uso de aires acondicionados, lavadoras, secadoras, áreas comunes, así como el consumo de gas en la cocina en donde se debe mantener las planchas calientes, se tenga o no clientes.

Dijo que cada día la industria busca optimizar gastos con instalación de equipos ahorradores, con equipos que ofrecen mejores oportunidades, pero reconoció que esto no es suficiente, por lo que de no implementar otras medidas como el aumento en los precios, existe la posibilidad de que cierren.