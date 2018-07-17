Así nació el Festival de Monólogos 2018

El Festival de Monólogos de Coahuila 2018 inició el 11 de julio en sus 3 distintas sedes: Saltillo, Monclova y Torreón. En conferencia José Palacios, promotor, curador y asesor cultural, habló sobre la historia que hay detrás de un Festival como este.

Es importante destacar que todo nació en nuestra ciudad, hace más de 23 años, siendo precursores de este Festival el grupo de Teatro ecléctico Carreta de Locos. Y a raíz de esa detonación de necesidad de llevar el teatro a todas partes por medio de este festival de monólogos, se formalizó años después.

El monólogo cuenta la inquietante historia de Petreck Boll, el oficinista enamorado.

Inicios

Desde sus inicios se llamó primero Muestra Nacional de Monólogos 1993, a iniciativa del grupo ecléctico de teatro y con la colaboración del departamento de difusión cultural de la Universidad Autónoma de Coahuila en la Unidad Norte. Es junto con ellos que ocurrió el inicio de este festival. Dentro del comité organizador estaba yo, además de Oscar Castañeda y Eugenio Escalante. Y en la primera edición tuvimos la colaboración de gente muy valiosa, como Jorge García y Elizabeth Valdez, José Luis Escobedo, además de estos colaboradores tenemos amigos y familiares que se unieron a este esfuerzo de llevar a cabo esta primera emisión. Estábamos muy ocupados con proyectos personales y con el mismo grupo de teatro ecléctico, entonces nos dimos a la tarea de recomendarlos sobre todo apelando a la solidaridad de los teatreros con este sueño, básicamente era un sueño. Era la primera edición queríamos hacer una muestra nacional de monólogos y nos aventamos al ruedo. Los primeros patrocinios que tuvimos fue el departamento de difusión cultural de la propia universidad, restaurantes, hoteleros, comercios, grupos locales, en aquel entonces el grupo ecléctico, carreta de locos, AHMSA. Eran los grupos que en aquel entonces nos apoyaron.

Era muy de amigos y sobre todo lo cuestión de solidaridad, íbamos a los comercios y nos ofrecían la materia prima para después prepararnos la comida para los grupos de las actrices que participaban. Sí era muy generosa la participación de nuestros compañeros que participaban a nivel nacional, ellos llegaban con sus propios recursos hasta Monclova y se pagaban su traslado, buscábamos la manera de hospedarlos con tarifas preferenciales en hoteles.

Y era eso, ir empujando, esta primera edición. En la programación de la primera muestra fueron 11 obras de teatro, las conferencias, charlas, talleres, cursos, de grupos locales y nacionales. Esto tuvo duración aproximada de una semana. Ya cuando vimos que la gente respondió a esta convocatoria de esta primera emisión y por eso lo seguimos haciendo. Veíamos durante todo el año qué obras se habían presentado en el Estado, teníamos conocidos que nos daban referencias, nos enviábamos cassetes de VHS para poder ver las posibilidades que tenían de formar parte del festival. Era toda una curaduría que se iba realizando en una forma a lo mejor mu empírica, que se iba realizando con la premisa de ir visitando otros festivales o de estar recibiendo, por carta o por paquetería el documental o la propuesta. En estos primeros años se involucraban instancias culturales como AHMSA, el departamento de cultura de la presidencia municipal, el INBA siempre nos apoyaba también aunque fuera de manera simbólica pero siempre nos daba el apoyo institucional. Esto servía mucho porque las solicitudes las hacíamos con el respaldo del INBA a través de la Organización Nacional de Teatro, eso nos ayudaba un poco a conseguir más patrocinios.

José Palacios, promotor, curador y asesor cultural, habló sobre la historia que hay detrás de un Festival como este.

Primeras sedes

Las primeras sedes donde fue la muestra fue el Museo Coahuila y Texas, el Teatro del IMSS, el parque Xochipilli, los auditorios de escuelas, plazas. Era lo que realizábamos en las sedes. Esto se fue repitiendo a partir de que se inició en 1993, pero vino en 1995, la crisis económica. Esto nos obligó a que en el ‘96 y ‘97 no hiciéramos la continuidad del festival. Disminuyeron las cuotas presupuestarias a cultura, pero en ese entonces sí veíamos que no era cuestión local sino muy general en el país. Aunque le pedíamos a las instancias de otros estados que apoyaron a los grupos locales de teatro, tampoco podían porque no tenía recursos. Entonces sí decidimos suspenderlo esos dos años. Pero retomamos en el ‘98 la intención de hacerlo otra vez con los grupos locales y nacionales.

¿Qué se ha presentado a lo largo de estos años?

No se han presentado solamente obras teatrales, sino también se han presentado solos de danza, espectáculos de cabaret, ópera y stand up. Este tipo de obras escénicas también han estado dentro del festival de monólogos. También se han tenido otras actividades como son las exposiciones fotográficas, los talleres, se han dado cursos, un concurso de dramaturgia, donde la obra ganadora fue “Tengo un arma” y también se hizo una producción propia del festival.

Así mismo se han manejado mesas redondas y de análisis, estas mesas se hacían después, ya sea al día siguiente de las obras que se presentaban, se hacía una mesa de análisis abierta, de qué eran, cómo se había realizado la obra, pros y contras de las compañías al hacer esos montajes. O también había un intercambio con el público, a veces les decían que no les había gustado, o que no le entendieron, y había esta retroalimentación, tanto para el artista como para nosotros como organizadores. También hubo homenajes, recuerdo uno muy gratamente dado al maestro Álvaro Velasco que se le hizo el homenaje a él y a su figura y toda su trayectoria.

El primer monólogo presentado el pasado sábado fue: Ik dietrick fon, el ilustrado romance de Petreck Boll.

Otros festivales

En ese entonces había otros festivales en el país, en marzo de 1995 se presentaba el festival sonorense del monólogo, se hacía en ciudades como en Hermosillo y Ciudad Obregón. También habían otros festivales como en Durango, que fue en octubre de 1994, organizado con por la Secretaría de Educación y Cultura.

También había otro festival en 1995, con Rodolfo Arriaga y este se realizaba en Sinaloa siendo uno de los que se mantienen a la fecha.

Todos estos festivales se crearon después del que se realizaba en Monclova, esto nos pone en el mapa nacional como el Festival más longevo de trayectoria en el país.

También en el D.F. realizó a mediados de los 90’s una jornada de monólogos realizados a través del departamento de cultura.

Varias formas de curaduría

Convocatoria nacional, se hace a través del circuito Teatro a una sola voz a través del INBA. Tenemos la convocatoria estatal para los grupos locales y una convocatoria por invitación directa, cuando hay fondos suficientes, se hace una invitación a una compañía para que venga y se presente en el festival.

Hay que tener cuidado en lo que se va a presentar en cada sede ya que hay sedes muy distintas, es muy distinto también el público de Hermosillo, de Culiacán o de Veracruz. Se deben tomar en cuenta muchos aspectos.

Para este 2018

Para el Festival de Monólogos Coahuila 2018, los monólogos se están presentando en tres ciudades en 6 diferentes espacios. Las ciudades son: Saltillo, Monclova y Torreón, los espacios son: Teatro de la Ciudad Fernando Soler, Jesús Valdez, Teatro Nazas, Teatro Salvador Novo, Teatro de la Ciudad Raúl Flores Canelo y la sala de conferencias del mismo recinto.

Son 16 funciones, tenemos una exposición fotográfica de las obras unipersonales que se han hecho en el grupo ecléctico de Teatro, está en Torreón esperamos próximamente tenerlo en Monclova.