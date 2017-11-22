Asume nuevo director de FCA

Juan Jesús Náhuatl Arreguín inició ayer sus funciones como nuevo director de la Facultad de Contaduría y Administración luego de ser elegido por más de la mitad de la comunidad estudiantil de licenciaturas, maestrías y los mismos maestros de la institución.

Después de que el pasado 14 de noviembre se hayan realizado internamente las elecciones para el nuevo director de la Facultad, al día de ayer el maestro electo, quien tiene cerca de 18 años en la Universidad Autónoma de Coahuila tomó posesión.

Aunque es una mera entrega- recepción, ayer se inició a verificar la situación actual de la escuela de gran demanda, documentos, cuentas y se verifican los proyectos que están por venir a beneficio de todos los alumnos y el personal docente.

Juan Jesús Náhuatl Arreguín dijo estar muy ilusionado por ya poder ser el nuevo dirigente de la institución en donde tiene planeado fortalecer el área académica, la actualización de los docentes y los talleres para que los alumnos tengan mejores habilidades.

Son alrededor de 1 mil 400 integrantes que tiene la comunidad estudiantil de FCA entre alumnos de licenciatura, maestria y maestros mismos que serán apoyados por el nuevo director que asegura cada vez trabajará más por destacar al plantel.