Asume Ricardo Aguirre presidencia de la JLCyA

De manera oficial, Gilberto Silva González dejó el cargo de presidente de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje en Monclova para ocupar este mismo puesto en Saltillo, en sustitución de Ricardo Aguirre Cuéllar, quien ahora ocupará este cargo en la ciudad. En exclusiva, Periódico La Voz dio a conocer los movimientos que tenía contemplados la Secretaría de Trabajo y Previsión Social en las juntas de conciliación de la Región Centro y Sureste con la intención de ofrecer una mejor atención.

Aunque la información se había manejado con mucho hermetismo, la mañana de este martes Gilberto Silva se despidió de los trabajadores de la Junta Local quienes lo acompañaron por un periodo de 4 años que estuvo al frente de la dependencia en la región.

En una de las paredes de la junta donde había una manta con fotografías de los trabajadores y un agradecimiento al desempeño del funcionario durante todos estos años.

Repentinamente, el mariachi “Arévalo” ingresó a la dependencia para irrumpir momentáneamente las actividades para despedir al funcionario, quien iba a viajar a Saltillo para tomar protesta en su nuevo cargo.

Alrededor de las 2 de la tarde en un evento realizado en las oficinas de la Secretaria del Trabajo se realizó el evento donde se entregó los nuevos nombramientos a los funcionarios para las diferentes regiones.

Silva González ratificó su compromiso de trabajando en la impartición de la justicia laboral, es por ello que agradeció la confianza del Gobernador, Miguel Ángel Riquelme Solís y el Secretario, Román Cepeda.

“Seguiremos dando nuestro mayor esfuerzo para dar los mejores resultados en el cargo donde nos encontremos”, recalcó el funcionario.

Se espera que en las próximas horas, Ricardo Aguirre Cuellar arribe a las oficinas en Monclova de la Junta de Conciliación y Arbitraje junto con el Secretario del Trabajo, Román Alberto Cepeda para el evento formal de entrega de recepción.

Aguirre Cuellar es originario de la ciudad, pero ha desempeñado diferentes cargos dentro del Gobierno del Estado en Saltillo, pues fungió como comisionado Seguridad Pública al inicio de la administración del ex gobernador, Rubén Moreira Valdez, posteriormente fue cambiado a la Junta de Conciliación y Arbitraje de Saltillo donde se desempeñó hasta este martes.