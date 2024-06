Asume Síndico control de MINOSA

Víctor Manuel Aguilera asume el control de MINOSA como Síndico del Proceso de Quiebra, con lo que se entrega la administración de los bienes de la empresa para iniciar con el proceso de remate de bienes.

La fecha fue pactada para el día de ayer 06 de junio a las 9:30 de la mañana en las oficinas ubicadas en prolongación Juárez, en donde se dieron cita el Síndico, los representantes del Juzgado Federal y el Consejo de Administración, para hacer entrega de manera oficial de la empresa.

Lo anterior fue dispuesto por el Juez Segundo en materia del Concurso Mercantil, el pasado 24 de mayo, donde se estableció como domicilio de MINOSA, las oficinas ubicadas en esta ciudad.

La abogada María del Rosario Rocha, representante de acreedores informó que esto es parte del proceso de quiebra, en el que el Síndico asume la administración de la empresa para dar inicio con el proceso de remate.

Con esto inicia el procedimiento legal denominadas almonedas, o diligencias en las que se presentan postores interesados en adquirir la empresa o parte de ella, pero para esto primero se tiene que realizar el avaluó y presentar posturas, es decir, se requiere de diversos trámites legales.

Mencionó que de acuerdo a lo establecido por el juez, el día de ayer se debió realizar dicha diligencia, sin embargo, ellos no pudieron estar presente, únicamente las partes involucradas, pero en los próximos días se dará fe del cumplimiento.

Señaló que en caso de que no se haya podido hacer la entrega por falta de energía, porque no quisieron entregar, o no hay manera de que materialmente se haga la entrega de la empresa al Síndico, esto queda asentado en una constancia por parte del Juzgado y se presenta ante el juez.