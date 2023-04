Asume Yesica Barco Dirección de PC

Monclova tiene por primera vez en su historia, a una mujer como directora de Protección Civil, a la Lic. Yesica Barco, que tomó las riendas de un departamento que representa una responsabilidad muy importante, porque su función es salvaguardar la seguridad e integridad física de los ciudadanos.

Esta designación, demuestra el compromiso que tiene el alcalde, Dr. Mario Dávila Delgado, con la equidad de género, al implementar políticas y programas que promueven la igualdad de oportunidades para hombres y mujeres y la designación de Yesica Barco como directora de Protección Civil, así lo demuestra.

Es importante destacar que Yesica, inició sus actividades dentro de la administración pública municipal, en enero del 2014, como coordinadora del departamento jurídico, hasta el 2018 cuando es nombrada coordinadora de Protección Civil; en el 2019 es designada jefa de del área jurídica de este mismo departamento, y en el 2020, cuando la pandemia se encontraba en su fase más crítica, fue asignada como jefa de los vigilantes Covid, siendo este uno de los mayores desafíos porque requería de respuestas rápidas para evitar que el virus siguiera avanzando.

Al convertirse Jesica en la primer mujer que ocupa un cargo de esta naturaleza, agradeció al alcalde, Mario Dávila, por la oportunidad y la confianza, dijo estar comprometida a realizar de la mejor manera el trabajo que le fue conferido, "El tiempo que he estado en Protección Civil, me ha servido para adquirir experiencia y lo mejor, es que me gusta ayudar a la gente y promover la cultura de la prevención, algo que hace mucha falta en la ciudad". Señaló.

La funcionaria ha demostrado en distintas ocasiones que además de la experiencia tiene el carácter para dirigir un departamento como el ahora encabeza, y agregó que mantendrán el programa de acción como está marcado, porque está diseñado para la protección de los monclovenses.