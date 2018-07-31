Asumen bomberos culpa de accidente

La Dirección del Heroico Cuerpo de Bomberos reconoció la culpabilidad en el grave accidente vehicular ocurrido en el Bulevar Ejército Mexicano donde 12 personas resultaron heridas, afirmando que el seguro se hizo responsable de los daños.

En entrevista con el comandante Julio César Ríos Cortés manifestó que el hecho de llevar las luces y torretas encendidas no los exime de tener alguna responsabilidad, por ello siempre la recomendación es manejar con mucha precaución.

Comandante de Bomberos Julio César Ríos Cortés.

Explicó que se tenía el reporte de atender un domicilio donde se reportaban cables que habían caído y estaban haciendo corto circuito, por ello la urgencia de la unidad, lamentablemente al cruzarse una luz roja ocurrió el accidente.

Aseguró que afortunadamente no hubo hechos que lamentar, solo daños materiales, en cuanto a la unidad de Bomberos dijo solo fue un rayón nada de consideración, en tanto los vehículos dijo la aseguradora se hará responsable.

Aún cuando en un principio existía una confusión de que estaba vigente o no la póliza de seguros, al final se detalló que todas las unidades cuentan con el permiso vigente, pues la administración anterior realizó cambios de aseguradoras y actualmente todas están aseguradas.