Ataca drogadicción a madres de familia

En muy poco tiempo se presentaron tres casos de madres de familia adictas a sustancias tóxicas que han "perdido" a sus hijos y estos han sido resguardados por la Procuraduría de los Niños, Niñas y la Familia.

"Ellas no pierden sus derechos, Pronnif hace restitución de derechos como medidas de protección pero sí padres se interesan en que haya un cambio de derechoso se tiene que hacer un procedimiento judicial", comentó Lizeth Esmeralda Partida Flores, titular de la Pronnif.

Está el caso de la madre de Irving, el pequeño de 3 años que se perdió al oriente de la ciudad y que resultó estaba bajo el cuidado de su tía, ella dijo que su madre era adicta al cristal, lo que originó omisiones de cuidados.

Está el caso de Jonathan de 6 años de edad, de quien su madre se perdió en las drogas, sin importar el futuro de su hijo que quedó bajo el resguardo de Pronnif, ya que su papá estuvo en prisión acusado de un delito que no cometió.

Y el caso de Aurora, la joven que un día desapareció y estuvo perdida casi 15 días, fue localizada en el Estado de México y tras llegar a la ciudad y entrar a un centro de rehabilitación, cedió la patria potestad a sus padres para que estuvieran a cargo de sus dos hijos.

La drogadicción puede ser una causa de perder a sus hijos, pero no solo eso, los motivos son muchos, la titular de la Pronnif dijo que por la cuestión de cómo se difunden los casos pudiera hacerse ver como si fuera una mayor incidencia de madres adictas.

Aun así, Lizeth Partida dijo que sí se presentan estos casos pero no de forma constante. "No es algo que haya aumentado, es algo que se da de forma esporádica, a veces constante, a veces recurrente pero varía", mencionó.

La situación de omisión de cuidados pueden llevar a los niños a ser vulnerados, hay pequeña omisiones que no se consideran por la gente, pero debemos comprender, de estar informados que desde que los niños son mal atendidos en su higiene.

Que no reciben atención médica, pueden estar aseados, no reciben atención médica adecuada y no se les atiende, eso es una omisión de cuidados, cuando no se provee lo que necesitan para vivir y desarrollarse en un entorno seguro.