Ataca “Lechuza” a socorrista

MONCLOVA-COAHUILA. Una gran movilización policiaca provocó un socorrista de Cruz Ambar, que aseguró haber sido agredido a botellazos por una siniestra ave parecida a una “lechuza” pero de grandes dimensiones.

El reporte causó una fuerte movilización policiaca.

El insólito incidente ocurrió la madrugada de este lunes en la Colonia 18 de Marzo, donde vive Alejandro Mata, socorrista de Cruz Ambar, quien relató que se encontraba fumando un cigarro en el exterior de su domicilio ubicado en la Privada Carranza.

De repente, dice, se apareció una enorme lechuza que le arrojó una botella de refresco mientras se burlaba con carcajadas siniestras.

“No era una lechuza normal, era enorme, fácil medía más de un metro y se metió al taller que está enfrente de mi casa y ya no la pude ver, pero yo sé que ahí se mete” indicó el paramédico, que se encontraba pálido de la impresión.

El paramédico aseguró que una enorme “lechuza” le lanzó una botella.

Al lugar llegaron cinco unidades de Seguridad Pública que peinaron la privada pero no encontraron ni rastros, ni plumas de lo que el socorrista llamó un “enorme pajarraco”.

NO ES LA PRIMERA VEZ: PARAMÉDICO

Alejandro Mata comentó que en más de dos ocasiones ha ocurrido la misma situación, pues “aves grandes” van y lo hostigan a la puerta de su hogar, pero no sabe el motivo.

El socorrista que dijo estar sobrio y no haberse intoxicado con nada, relató que hace algunos meses, elementos del Cuerpo Heroico de Bomberos acudieron a revisar el lugar para atrapar a un animal similar pero no tan grande como el que vio ayer.

En la primera ocasión, una lechuza empezó a silbarle y a reírse de él, y cuando intentaba reportar al 911, el ave le lanzó una botella, pero no le alcanzó a pegar, pues el envase cayó en el techo de su casa.