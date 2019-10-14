Atacan a balazos a paisanos

Una familia de paisanos fue atacada a balazos en un intento de asalto en la carretera Estatal número 24 la tarde de ayer, por dos mujeres armadas a la altura del Ejido el Oro, lo que generó la activación del código rojo.

Los turistas resultaron ilesos y se presumió que lograron escapar, cuando al auto de las delincuentes se le levantó el cofre y tuvieron que orillarse para no volcar.

De acuerdo a lo informado por las autoridades a las 18:00 horas, recibieron un reporte en el que se les indicaba que la carretera 24 en el tramo carretero entre el Ejido el Huizachal y el Ejido el Oro, dos mujeres armadas intentaron despojar de su auto a una familia.

Las mujeres armadas intentaron asaltar una familia.

Trascendió que los afectados fueron interceptados por un vehículo Buick, color dorado, tripulado por dos mujeres de pelo güero, quienes les exigían que se detuvieran, luego de que una de ellas se identificó como novia de un GATE.

El conductor del auto donde viajaba la familia maniobró para evitar que los obligaran a descender de la unidad y aceleró, pero las féminas del Buick comenzaron a perseguirlos mientras que disparaban.

En medio de la persecución los paisanos se comunicaron al 911, indicándole a la radio operadora lo anterior y explicando que lograron escapar ya que al auto de las mujeres se les había levantado el cofre y se habían tenido que orillar.

El reporte generó la activación del código rojo y elementos de la Policía Municipal, Grupo GATEM y Fuerza Coahuila, se trasladaron a citada carretera, pero no lograron ubicar el vehículo de las atracadoras, ni el de los afectados.

Finalmente tras un largo recorrido hasta el municipio de Candela de ida y vuelta, las corporaciones policiacas desactivaron la alerta máxima y regresaron a sus bases, para la correspondiente investigación.