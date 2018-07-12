Atacan de nuevo “asalta paisanos”

Una familia de paisanos que estaban de paso por Monclova fue asaltada por unos delincuentes que les cerraron el paso en el bulevar las Torres y los despojaron de sus pertenencias, así como dinero en efectivo.

Los hechos se registraron el lunes pasado cuando los tres paisanos se desplazaban sobre el bulevar al oriente de la ciudad cuando repentinamente un vehículo tipo Taurus color gris les cerró el paso.

Del vehículo descendieron varias personas, las cuales los amenazaron y los despojaron de sus teléfonos celulares, así como de dinero en efectivo para emprender la huida con rumbo desconocido.

Los afectados solicitaron la intervención de las autoridades, quienes desplegaron un operativo de vigilancia especial para tratar de localizarlos pero fue imposible, por lo que se exhortó a los afectados a poner la denuncia.

El primer comandante de Fuerza Coahuila, Juan José Ramírez comentó que este es el primer caso del asalto a paisanos que se registra en este periodo vacacional, por lo que se realizarán diferentes operativos de vigilancia, seguridad e inhibición de la delincuencia.

Indicó que en el caso de los paisanos asaltados se les brindó la atención debida, incluso se les escoltó hasta la carretera a Saltillo para evitar que nuevamente pudieran ser molestados por alguna persona.

Señaló que las diferentes corporaciones policiacas realizarán en coordinación recorridos de vigilancia sobre las carreteras, así como los bulevares y libramientos de la región para tratar de garantizar su tranquilidad.

Aseguró que la recomendación a los automovilistas, así como a los paisanos que se encuentran de paso es transitar por las vías donde se tiene una mayor afluencia de personas para evitar que se vuelvan blanco sencillo de la delincuencia.

Además se exhortó que al encontrarse en una situación donde algún vehículo les cierre el paso o les pide que detengan su marcha no hacerlo, seguir su marcha y solicitar la ayuda de las corporaciones policiacas al número de emergencias 911.

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