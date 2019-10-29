‘Ataque fue por orden de Napo’

Napoleón Gómez Urrutia ordenó el ataque contra la Sección 288 como un acto desesperado al conocer el fallo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y saber que ya no tenía nada que hacer en contra del Sindicato Nacional Democrático.

Haziel Valdés Orozco, Vocero de la Sección 288 mencionó que al ya no tener nada más que hacer, Gómez Urrutia buscó desestabilizar la paz social en Monclova, sin importar el riesgo en el que puso a los trabajadores.

Haziel Valdés Orozco, Vocero de la Sección 288.

Y es que comentó que como Senador de la República, Gómez Urrutia está en una posición para manejar información privilegiada y sabía desde antes que había la solicitud de revisión había sido desechada.

“Él ya sabía de ese acuerdo que se iba a tomar, al mantener contacto en todas las instancias y manjar información privilegiada, y por eso ordenó hacer este tipo de acciones, de acuerdo a la versión de los mismos trabajadores”.

Comentó que el ataque en contra de la Sección 288 fue un acto desesperado por el Sindicato Minero y los afines a este gremio, ya que ya no se cuenta con otra instancia legal para apelar esta decisión.

De manera recurrente el Sindicato Minero ha tratado de invalidar el registro del sindicato, el resultado de los recuentos que se han tenido, sin embargo las instancias legales han fallado a favor del Democrático, ya que han comprobado que todo el proceso se ha realizado conforme a la legalidad.

Haziel Valdés mencionó el Sindicato Nacional Democrático se mantiene vigente en el pacto que se realizó con el Gobierno del Estado y los gobiernos municipales para seguir trabajando en un ambiente de paz y tranquilidad, para mantener la estabilidad laboral.