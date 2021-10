Atenderá Pronnif caso de niñas abusadas

Luego de que solo hay una denuncia en el caso de las dos jovencitas de 16 años de edad que fueron privadas de su libertad y abusadas sexualmente, la Pronnif pudiera representar legalmente a la otra menor, en caso de que los padres no interpongan una denuncia formal.

"Pronnif podría hacerlo en representación de la otra menor sí los padres no quieren denunciar, tienen representación legal en suplencia de los padres, porque no estén vivos, porque no estén en condiciones o porque no quieran hacerlo, la Pronnif lo pude hacer", señaló Lizeth Esmeralda Partida Flores, titular de la Pronnif.

Explicó que la dependencia interviene, verifican entorno y revisan cual es la situación, si es omisión de cuidados que genera problemas de conducta, pequeñas omisiones que se reflejan con la conducta.

Puede ser cuestión biológica por los cambios que existen en cuerpos de adolescentes, se está verificando el entorno familiar, investigan lo que corresponde para que se garantice el interés superior de estos adolescentes y pode brindar un seguimiento psicológico, con su familia y que estén seguros.

Se emitió algún citatorio a familiares de las menores, han estado en contacto pero no ha sido posible el contacto en oficinas, derivado a que están en diligencias propias que se desprenden de la carpeta de investigación del Ministerio Público, de sus necesidades dentro del caso.

Como una atención médica, con un médico familiar, verificando su integridad física, se realizan estas investigaciones, se está investigando el entorno para asegurarse de donde están depositadas.

Cualquier situación estará pendiente Pornnif, hay coordinación con CJEM y Fiscalía para cualquier situación que implique algún delito en contra de estas dos jovencitas.