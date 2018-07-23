Atenderán a golpeadas también en vacaciones

Torreón, Coah.- El Centro de Justicia y Empoderamiento para las Mujeres (CJEM) de Torreón anuncia que no cerrará por periodo vacacional.

“Viene época vacacional para el Gobierno del Estado, sin embargo el centro no puede cerrar, se dejan guardias de atención para las usuarias que así lo puedan requerir”, advirtió Martha Rodríguez Romero, titular de la dependencia en La Laguna.

Aclaró que los ministerios públicos siguen trabajando las 24 horas, los siete días de la semana, no tienen descanso y siguen laborando de manera normal.

Coahuila cuenta con cinco centros ubicados en Matamoros, Saltillo, Frontera, Acuña y Torreón.

“La problemática que se vive no es algo que pueda esperar, por eso el CJEM no cerrará, estaremos de puertas abiertas con guardias para cubrir el horario que por hoy llevamos”, explicó.

El Centro de Justicia y Empoderamiento para la Mujer tiene dos objetivos muy claros: Por una parte el acceso a la justicia para las mujeres y por otra, el camino hacia el empoderamiento.

“Desde esta dependencia se trabaja todo el año para brindar atención integral a las mujeres”, subrayó.

Coahuila cuenta con cinco centros ubicados en Matamoros, Saltillo, Frontera, Acuña y Torreón, los cuales están certificados por la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (CONAVIM).

En éstos se proporciona atención jurídica, psicológica y talleres para que las mujeres puedan romper con el espiral de la violencia.

La dirección es Calzada Francisco Sarabia S/N, de la Colonia San Felipe; el teléfono 222 63 15 para quien desee mayores informes.