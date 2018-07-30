Atento Protección Civil a alerta por calor intenso

Ante la alerta emitida a nivel nacional por la ola de calor que se registró en varios estados y que afectó a 20 municipios de Coahuila, entre los cuales se encuentra Monclova, el Director de Protección Civil dijo que trabajarán de la mano con la Protección Civil a nivel nacional y estatal, para atender esta situación.

El director de PC, Agustín Ramos Pérez informó que ante la declaratoria de emergencia, se está trabajando para prevenir problemas de salud entre las personas por el intenso calor que se registra.

Agustín Ramos Pérez, director de Protección Civil Monclova.

Señaló que a nivel local, la mayoría de la gente está acostumbrada a las altas temperaturas, al ser un fenómeno que se registra cada año, sin embargo reconoció que se tiene que tomar medidas adicionales con las personas que se encuentran en los grupos vulnerables, que son los menores de edad y adultos mayores.

Como dependencia dijo que la atención que se ha dado en las últimas semanas se enfoca en el abasto de agua en los sectores donde se registran las fallas en el abasto de agua por parte de SIMAS.

Ramos Pérez indicó que son varios sectores a los que acuden con la pipa para abastecer del líquido, para que puedan hacer frente al calor.

Mencionó que como parte de la contingencia que se señala a nivel nacional, la federación envía a través del Fondo de Desastres Naturales despensas y botellas de agua, las cuales se repartirán entre la población vulnerable.