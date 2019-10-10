‘Aterriza’ hoy TAR firma de convenio

Hoy firman convenio con TAR la aerolínea que estará ofreciendo sus servicios de Monclova a Toluca, Guadalajara y San Antonio, se espera que para antes de que finalice el mes se tenga el primer vuelo, comentó Jorge Garza: director de Fomento Económico.

“Se va a tener una reunión para dar a conocer los pormenores del vuelo que empezará a operar, un proyecto que encabeza el Gobierno del Estado con el gobierno de Monclova y Frontera”, comentó.

Jorge Garza; director de Fomento Económico.

Dijo que desde hace unos meses se ha estado en negociaciones con directivos de la aerolínea con directivos de la misma, estamos en últimos detalles para que esto pueda ser una realidad en la región.

EN la reunión estará Jaime Guerra; secretario de Desarrollo Económico, además del alcalde Alfredo Paredes López y Florencio Siller Linaje para dar a conocer los pormenores y logística del vuelo, destinos, horarios, tarifas, una reunión donde se definirá todo.

El director comentó que este vuelo traerá muchos beneficios a la región centro, estamos muy contentos, el gobierno del Estado y esta gran sinergia para traer una importante conectividad.

“Es importante para más empresas, inversión y nuevas fuentes de empleo, pero también en el tema turístico pues tenemos municipios como Cuatro Ciénegas que tiene un gran atractivo turístico”, comentó.