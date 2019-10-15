Atestigua Alcalde acción de salud

El alcalde de Monclova, Alfredo Paredes López, en compañía de la Presidenta del DIF municipal, Pamela Garanzuay, acompañaron al Secretario de Salud en Coahuila, Roberto Bernal Gómez, para poner en marcha un programa en beneficio de niños con parálisis infantil, que nacen con contracturas.

El evento de arranque para este programa, fue en el Hospital Amparo Pape de Benavides, donde el Secretario de Salud habló de la aplicación del botóx, como una forma de suavizar las contracturas de los pacientes.

Con la aplicación del botóx, los pacientes con parálisis cerebral, podrán aspirar a una mejor calidad de vida.

El jefe de la comuna dijo que el programa es interesante, pues la aplicación del bótox en los niños con parálisis cerebral, les da una esperanza de tener una vida saludable, y en Monclova se comenzará con 20 pacientes de esta naturaleza.

Dijo que el Gobierno del Estado hará la primera aplicación de este medicamento y dentro de los siguientes seis el municipio hará una segunda aplicación, “Trabajando de esta forma es como podremos ofrecer mayores beneficios a la ciudadanía, pues podemos abracar más” dijo el alcalde.

El tratamiento para todos los niños jóvenes y adultos que tengan este problema, es gratuito, y se aplicará a quien así lo solicite, pues o que se busca es que los enfermos puedan tener una mayor flexibilidad y una forma más digna de vivir todos los días.