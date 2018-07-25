Atiende DIF Coahuila a menores repatriados

Piedras Negras, Coah.- Un total de 261 menores ha atendido el DIF Coahuila en los albergues “Camino a Casa” y “Casa YMCA” de enero a la fecha como parte del Programa Niños, Niñas y Adolescentes Migrantes, Repatriados, Nacionales y Extranjeros, informó el coordinador regional del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia, Valente Eleazar Chávez Reyes.

El DIF tiene como misión repatriarlos de una manera íntegra a los estados que pertenecen, y se trabaja en coordinación con el Municipio para atender a los menores migrantes que cruzan por Piedras Negras, a quienes se recibe en Migración a través del Consulado de México en Eagle Pass, Texas, y se canalizan al módulo establecido en el Puente Internacional II para trasladarlos a los albergues “Camino a Casa” y “Casa YMCA”, organismo de la sociedad civil con el que se labora de manera conjunta, dijo Chávez Reyes.

Un total de 261 menores ha atendido el DIF Coahuila en los albergues “Camino a Casa” y “Casa YMCA”.

Una vez canalizados, se les brinda alimentación, ropa, atención psicológica y médica con apoyo de la Secretaría de Salud.

Al mismo tiempo se llevan a cabo los trámites correspondientes para entregar al menor de manera adecuada y oportuna a sus familiares directos, quienes tienen el compromiso de presentar documentación que acredite sus lazos.

“Cuando son de otro estado, a través de los DIF de la entidad correspondiente se realiza la repatriación, trasladándolos hacia donde se solicita que se reintegren y de esta manera nos cercioramos que el menor esté a la brevedad posible en su lugar de origen”, manifestó el coordinador regional del DIF Coahuila.

Del total de niños y jóvenes repatriados, 187 fueron atendidos en el Albergue Transitorio “Camino a Casa”, y 74 en “Casa YMCA”; actualmente se brinda atención a un menor originario de Jalisco y nueve migrantes extranjeros.

Dentro de las actividades que se realizan para que el menor pueda tener una estadía agradable, se encuentran talleres de nutrición, integración, valores, pláticas para evitar la migración en menores y activación física a cargo de personal del DIF; también cuentan con acceso a computadoras y talleres de lectura.