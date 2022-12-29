Atiende DIF familias vulnerables

A escasas horas de finalizar este 2022, el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia que encabeza la doctora Leticia Carrillo Acevedo, continua con el apoyo a familias vulnerables, a quienes se les atiende con donación de cobijas, alimento, medicamento y ropa, según sea la petición.

Pese a ser vacaciones decembrinas, la posición de la presidenta honoraria, doctora Leticia Carrillo fue clara: ‘Trabajaremos con personal de guardia, atenderemos las necesidades de la población y no abandonaremos nuestra misión’.

La primera dama, destacó que se ha trabajado de manera coordinada con el departamento de Protección Civil que encabeza el Director Agustín Ramos Pérez, quien también atiende peticiones y hace entrega de apoyos, por ejemplo de hule para resguardar las viviendas, ropa, entre otros.

‘Estamos coordinándonos con Protección Civil, los días de mucho frío, Protección Civil resguardó a ciudadanos y DIF proporcionó alimentos’ destacó la presidenta honoraria del DIF.

La doctora Leticia Carrillo, destacó que el Hospital DIF está laborando con personal médico familiar, así como de enfermería para atender urgencias, las cuales no se han presentado, hasta el momento, pero si se ha tenido con asistencia de pacientes que acuden con el médico familiar.

En cuanto al área de programas de asistencia social, destacó que también se cuenta con personal que está atendiendo a la gente que acude a las instalaciones del DIF a la cual se le ha entregado, ropa, alimento y medicamento.

Respecto al área de Instancia de la Mujer, se cuenta con personal de guardia, para generar la agenda del 2023 y atención jurídica, en caso de que llegara a solicitarse esta atención, por parte de alguna mujer que lo solicite.