Atiende Fiscalía caso de menor abusado

La Fiscalía General del Estado llevará el caso del menor de 4 años que supuestamente fue abusado sexualmente por otro menor, y únicamente en caso de que se requiera o que haya alguna vulneración intervendrá la PRONNIF.

Lo anterior lo dio a conocer la Subprocuradora de la PRONNIF Martha Herrera Ramírez, quien señaló que no han sido notificados del caso que se presentó el pasado fin de semana en la Clínica 7 del IMSS.

Señaló que de acuerdo al protocolo, al tomar la Fiscalía, el caso, son quienes llevan a cabo la investigación, esto con el objetivo de no revictimizar al menor, por lo que serán ellos los que realicen la investigación y determinen si se cometió un delito.

Indicó que en caso de que se advierta que exista que existe vulneración del menor fuera de la posible comisión de un delito, el cual se pudieran estar dando en el entorno social de la familia o por su parte, si el posible abuso fuera generado por otro niño, se daría vista para su intervención.

Mencionó que en caso de que se confirme que el abuso es cometido por otro menor, en ese caso ellos intervendrían para dar atención al otro niño.

Comentó que en este caso en particular, no existe una vulneración del menor, ya que son padres los que están dando seguimiento al caso, una vez que se dio a conocer los hechos, por lo que ante esta situación no es necesaria la intervención de la Procuraduría de los Niños, Niñas y la Familia.

"En este caso ellos no están vulnerando ningún derecho y no amerita que hagamos una intervención o una indagación en el entorno familiar, no obstante, si estamos como una autoridad coadyuvante en caso de que se requiera asesoría a la familia o incluso si proceda algún tipo de denuncia, estamos para coadyuvar en el proceso", indicó.