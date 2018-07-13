Atiende Michou y Mau al pequeño Sebastián

Sebastián Emmanuel, el bebé de dos años que tiene quemaduras en más del 50% de su cuerpo, fue trasladado a Monterrey, Nuevo León la noche del pasado miércoles, la Fundación Michou y Mau le dará la atención médica que necesite sin costo, pero los padres requieren apoyo económico.

Todo ocurrió el domingo 8 de julio, una fuga de gas LP fue la que originó la explosión en la vivienda ubicada en calle Manuel Acuña con Flores Abrego, número 703 de la colonia Estancias de San Juan Bautista.

Piden ayuda para el pequeño con quemaduras.

Ahí se encontraba la familia, lamentablemente el flamazo alcanzó a “Sebas”, como le dicen de cariño, pero también su padre Carlos Abrego Peña presentó quemaduras.

El pequeño fue trasladado a la Clínica 7 del Seguro Social en la Unidad de Cuidados Intensivos, en donde permaneció hasta la noche del miércoles que fue trasladado a la ciudad de Monterrey.

Familiares del menor se contactaron con la Fundación Michou y Mau en donde aprobaron la solicitud de ingreso, el menor estará recibiendo una atención más especializada, ya fue revisado por especialistas, presenta quemaduras superficiales y profundas de segundo grado en un 55% de su cuerpo.

El padre del menor también estuvo hospitalizado varios días por quemaduras en la cara y brazos, pero ya fue dado de alta, dejó su trabajo a causa del accidente, prefirió enfocarse en la salud de su hijo y ahora junto a con su esposa, Alondra Peña, se encuentra en la ciudad regia.

REQUIEREN AYUDA

Los padres del niño ya están en Monterrey, el papá no está trabajando debido a sus heridas y a que prefiere estar al pendiente de la salud de su bebé.

Pasan por una situación económica difícil, por ello familiares y amigos están realizando un bingo el próximo domingo en la plaza de la colonia Estancias de San Juan Bautista para recaudar fondos. Interesados en apoyar a la familia pueden hacerlo haciendo depósitos a la cuenta bancaria de HSBC 4213 1660 8050 3620, o bien apoyar en el evento que se realizará, en donde habrá música en vivo, exposición de autos, brincolines, antojitos y más cosas.

Los padres estarán un largo tiempo en la ciudad de Monterrey, requieren apoyo para traslados de ellos mismos y hospedaje.