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Coahuila

Atienden a 3 abuelos por golpe de calor

Tan solo tres reportes de abuelos con golpe de calor ha recibido la dirección de Protección Civil Municipal quienes de forma rápida se dirigen a los domicilios para poder llevarlos a recibir atención médica a los hospitales de la localidad.

Teddy Fuentes
Por Teddy Fuentes - 28 junio, 2023 - 10:02 p.m.
Atienden a 3 abuelos por golpe de calor
Yesica Barco Directora de PC asegura que hasta el momento solo 3 adultos mayores han sido trasladados al hospital para su atención por golpe de calor.

Tan solo tres reportes de abuelos con golpe de calor ha recibido la dirección de Protección Civil Municipal quienes de forma rápida se dirigen a los domicilios para poder llevarlos a recibir atención médica a los hospitales de la localidad, lo anterior informó Yesica Barco.

La Directora mencionó que debido a la gran cantidad de fallecimientos de adultos mayores quienes en su mayoría viven en completo abandono, están incrementando los rondines de vigilancia para atender e hidratar a los abuelitos que estén solos o vaguen por las calles, ya que son ellos personas de riesgo por padecer enfermedades.

Mencionó que son los vecinos de los diferentes sectores quienes reportan a los abuelitos que vagan sin rumbo por las calles de las colonias, siendo en su mayoría adultos mayores que presentan algún problema de salud que provoca que se desorienten y que no puedan dar a conocer su dirección, por lo que de forma inmediata se les sube a la red para que sus familias acudan a recogerlos.

Yesica Barco Mencionó que debido a las altas temperaturas que imperan en la entidad, los rondines son realizados de forma conjunta con la Cruz Roja, Protección Civil y el municipio, cuyos elementos realizan rondines de vigilancia para detectarlos y brindarles la oportuna atención, evitando así que presenten problemas de salud que puedan agravarse.

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Buscamos la forma de hidratarlos y si se sienten mal los canalizamos al hospital para evitar que sus enfermedades se compliquen, pues muchos de ellos viven solos.
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    Buscamos la forma de hidratarlos y si se sienten mal los canalizamos al hospital para evitar que sus enfermedades se compliquen, pues muchos de ellos viven solos.

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