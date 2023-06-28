Atienden a 3 abuelos por golpe de calor

Tan solo tres reportes de abuelos con golpe de calor ha recibido la dirección de Protección Civil Municipal quienes de forma rápida se dirigen a los domicilios para poder llevarlos a recibir atención médica a los hospitales de la localidad, lo anterior informó Yesica Barco.

La Directora mencionó que debido a la gran cantidad de fallecimientos de adultos mayores quienes en su mayoría viven en completo abandono, están incrementando los rondines de vigilancia para atender e hidratar a los abuelitos que estén solos o vaguen por las calles, ya que son ellos personas de riesgo por padecer enfermedades.

Mencionó que son los vecinos de los diferentes sectores quienes reportan a los abuelitos que vagan sin rumbo por las calles de las colonias, siendo en su mayoría adultos mayores que presentan algún problema de salud que provoca que se desorienten y que no puedan dar a conocer su dirección, por lo que de forma inmediata se les sube a la red para que sus familias acudan a recogerlos.

Yesica Barco Mencionó que debido a las altas temperaturas que imperan en la entidad, los rondines son realizados de forma conjunta con la Cruz Roja, Protección Civil y el municipio, cuyos elementos realizan rondines de vigilancia para detectarlos y brindarles la oportuna atención, evitando así que presenten problemas de salud que puedan agravarse.