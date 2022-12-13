Atienden de 11 mil peticiones ciudadanas

Más de 11 mil 500 peticiones y reportes recibió Atención Ciudadana en este año, con una eficiencia de respuesta del 89%, indicó el director del área Ildefonso Delgado Silva.

El funcionario municipal dijo que las virtudes de respuesta cayeron más en el área de Desarrollo Social, es la dirección con más pronta respuesta para las peticiones y reportes de los ciudadanos.

Mientras que el área de infraestructura y obra pública, tiene un porcentaje mucho más bajo y eso se debe, explicó, a que las obras como pavimento, agua potable, drenaje, electrificación, etcétera, se requieren responder con inversiones fuertes.

Y en este sentido, Monclova debe esperar las participaciones federales y estatales para la mezcla con recursos propios y así impulsar las obras.

Asimismo, dijo que el departamento de alumbrado está entre los más eficientes de respuesta, pero cuando cambia el clima es cuando más reportes de luminarias apagadas reciben y es ahí donde baja un poco pero al responder favorablemente, vuelve a subir.

Sobre peticiones de la administración pasada, el encargado de Atención Ciudadana, dijo que el Alcalde Mario Dávila al llegar a la administración tomó éstas como prioridad y se estuvo trabajando en ellas, hasta que se respondieron favorablemente.

Puso como ejemplo la avenida el Nogal en la Colonia Fovissste, que fue recarpeteada y que se entregó esta misma semana, donde el pavimento se encontraba desquebrajado y en muy malas condiciones, pero fue una acción ya cumplida.