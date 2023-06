Atienden quejas de taxistas

Regidores que integran la Comisión de Transporte y Vialidad atendieron a dirigentes de diversos sindicatos de taxistas quienes se reunieron para tratar diversos temas de cada organización.

En lo particular, Javier Hernández del Ángel dirigente de taxistas de la CTM, destacó que en lo particular acudía a apoyar a Mario Valdez Orzúa quien es acusado por otros taxistas como Raúl Neri de que la base de Radio Taxis Plus ubicada en la calle 16 y Avenida Oriente en la Colonia Hipódromo es ilegal.

"Nosotros venimos a apoyar a Mario, la asociación tiene todo en regla y no es cierto que esté mal la base, reclaman que se llevó a varios taxistas, yo cuando me fui de Carlos Mata me llevé a más de la mitad y no hubo problema, eso no es un impedimento, ni es ilegal", explicó.

Cabe destacar que en la junta participaron los dirigentes Mario Orzua, Juan Rey, Antonio San Miguel Gaytán, y Javier Hernández del Ángel.

Se trataron diversos temas, el Presidente de la Comisión del Transporte, Rogelio Ramón, destacó que los acuerdos que se tomarán en estas reuniones oficiales no serán de acuerdo a intereses particulares, sino se tomarán en base a la ley de transporte.

"Queremos que todo camine de manera legal, si se va a realizar alguna acción en el transporte, tiene que ser conforme a la ley, no permitiremos nada que no sea derecho", comentó.

Fueron varios los puntos que se trataron en esta reunión, donde se dejó en claro la postura de las autoridades, y también se tomaron algunos acuerdos que están dentro de la legalidad.