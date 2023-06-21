Atrae el ‘skate’ a hacer deporte

El skate es un deporte que a pesar de las lesiones que pueda llegar a producir, sigue llamando la atención y pasión de chicos y grandes, en Monclova comienza la segunda generación que busca quitar los estigmas y se puedan crear mejores espacios.

En el marco del Día Internacional del Skate, celebrado el 21 de junio, el cual comenzó en los Estados Unidos y se ha extendido a todos los rincones del mundo, busca alentar a más personas a patinar por primera vez.

Fue creado en 2004 para promover eventos en las principales ciudades del mundo los aspectos positivos del skate son la creatividad, la comunidad y la actividad física saludable, llegando a Monclova hace poco más de 17 años.

César de la Cruz comentó que es de los que llevan más tiempo patinando, alrededor de 17 años, dijo que lo único negativo de patinar es el desgaste físico ya que se ha lesionado el coxis, ligamentos, tendones, se ha roto dedos, lastimado la rodillas y astillado huesos, pero no cambiaría nada ya que no sería la persona que es hoy.

Las cosas buenas del skate es que se creó una comunidad y amistades en la región centro, quienes se comparten experiencias como trucos, hasta visitar estados para poder realizarlo y concursar, todos son bienvenidos en el deporte.

En la localidad hay alrededor de 50, de esos 8 son los que tienen más experiencia y siguen dedicándose a practicarlo, animan a los jóvenes a seguirse esforzando al igual que a sus familias. Con el tiempo se ha ido quitando el estigma de la población hacia los skates, a quienes antes consideraban vagos y los corrían de la plaza principal.

“Todavía hay ciertos lugares en donde no nos dejan patinar y aunque otras administraciones municipales hicieron áreas, no están bien acondicionadas. Soy dibujante y diseñador industrial y los parques que los construyeron sin saber del tema, casi no nos sirven para realizar el deporte”

Pidió a los funcionarios que sean más abiertos con la comunidad de skate en Monclova y escuchen sus peticiones y propuestas de crear un Skate Park como en las grandes ciudades, pues solo buscan seguir practicando el deporte y enseñarlo a las nuevas generaciones.

Ahora que es padre de familia, sus dos hijas se interesaron en practicarlo, pero al contrario de César que en su juventud no se protegía, ellas usan casco y rodilleras para parcticar los trucos y divertirse.

“Mi mayor orgullo sería decir en un futuro que gracias a mi profesión y deporte ayudé en la creación de un buen espacio, digno para toda nuestra comunidad. No buscamos lucrar porque nosotros nos dedicamos a trabajar también, los mayores somos profesionistas en la construcción”

Continúan el tradicional concurso

Este sábado organizaron un concurso, se reunirán en punto de las 4:30 en la Plaza del Mariachi, de donde saldrán todos patinando hasta una plaza ubicada en la colonia Los Bosques y ahí, participarán en diversas actividades como el torneo, donde se apilan patinetas y se invita a los patinadores a hacer un ollie sobre el obstáculo, además del mejor truco utilizando los elementos y criterios que dieron los jueces, y dinero por truco, entre mucho más.

Señaló que se espera la visita de alrededor de 40 personas entre niños, jóvenes y adultos, y para incentivarlos a participar, los más experimentados donarán o pasarán el primer lugar en caso de ganarlo.

Por último, César invitó a la población a participar y unirse a la comunidad de patinaje, pues además de fomentar el deporte también se encontrarán buenas amistades y mejorarán la salud.