Atrapan a extorsionador

En los momentos que un delincuente cobraba una extorsión de 150 mil pesos, elementos de Fuerza Coahuila lo detuvieron la madrugada de ayer y lo puso a disposición de la Fiscalía del Estado.

El nombre del extorsionador de acuerdo al nuevo sistema de justicia no fue dado a conocer, ya que primero tiene que ser presentado ante un juez quien decidirá su situación jurídica.

De acuerdo a las primeras investigaciones, el detenido, amedrentó telefónicamente a un comerciante de ciudad Frontera, a quien amenazaron asegurándole que lo secuestrarían y lo matarían.

En un principio la víctima se negó a entregar dinero, sin embargo los delincuentes se hicieron presentes en su casa y lo amenazaron de nuevo indicándole que lastimarían a su familia, exigiéndole 150 mil pesos en efectivo.

El comerciante, asustado, acudió ante las autoridades para presentar la denuncia judicial correspondiente, además de recibir el apoyo por parte de agentes ministeriales quienes le brindaron las debidas protecciones cautelares.

El extorsionador se volvió a comunicar con el comerciante para indicarle dónde y cómo se realizaría la entrega del dinero.

Fue la madrugada de ayer cuando lo citó en la colonia Aviación de Frontera.

Lo que nunca se imaginó el delincuente, fue que a unos metros del comerciante se encontraban ya los agentes de Fuerza Coahuila presenciando el momento en que recibía el dinero producto de la extorsión.

Cuando pretendía darse a la fuga, el sujeto fue detenido por los oficiales quienes ya contaban con la denuncia, procediendo a trasladarlo a sus instalaciones y bajo un oficio de la dependencia fue puesto a disposición de la Fiscalía del Estado para definir su situación.