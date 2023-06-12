Atropellan y matan a joven por deuda

FRONTERA, COAH.-Tras enfrascarse en una riña por una deuda con el propietario de un puesto de comida, que para rematarlo lo atropelló con su camioneta cerrada en calles de la colonia Occidental en el Municipio de Frontera, un joven de 18 años de edad, terminó con hundimiento de cráneo y perdió la vida en la sala de urgencias de la Clínica número 7, del Seguro Social.

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El occiso fue identificado por autoridades como Jesús Martín Mendoza Iracheta, quien tenía solo 18 años de edad y era vecino de la calle Gaseoducto en la colonia Ampliación Occidental.

Trascendió que los hechos sucedieron el domingo a las 2:30, de la madrugada entre las calles Victoriano Cepeda y Leona Vicario en la colonia Occidental, donde socorristas de la Cruz Roja, localizaron moribundo a Mendoza Iracheta, quien aún se encontraba agonizando y respirando con dificultades, por el hundimiento de cráneo y las graves lesiones qué le dejó el conductor de la camioneta cerrada que le pasó por encima.

De acuerdo a las investigaciones de la Fiscalía General el Estado que tomó conocimiento del deceso de Jesús Martín, el occiso fue agredido por Sergio Balderas alias "El kamuko", un conocido músico que es propietario de un puesto de comida, con el que Jesús Martínez, el hoy occiso se agarró a golpes por una supuesta deuda económica.

Según la versión de los testigos después de cobrarle a Jesús Martín Mendoza, el dinero que le debía y agredirlo a golpes, "el kamuko" se subió a su camioneta Chevrolet Equinox color celeste y atropelló a Jesús Martín Mendoza, aplastándole la cabeza al pasarle con las llantas por encima.

Sergio Balderas, el responsable de los hechos se escapó del lugar y a pesar de que se presume que huyó a la Unión Americana, detectives de la Fiscalía General del Estado, realizan las averiguaciones correspondiente para encontrar su paradero y proceder con su arresto por el homicidio.