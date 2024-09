Atropellan y matan a madre motociclista

En un trágico accidente donde participaron un automóvil y una motocicleta, una madre de familia pierde la vida, dejando en la orfandad a dos pequeños, cuando se desplazaba sobre la Avenida Revolución Mexicana, como acompañante en una motocicleta, la madrugada de ayer.

La hoy occisa en vida respondía al nombre de Karime Anahia Córdoba Rodríguez, contaba con 24 años de edad y era vecina del Fraccionamiento Aguilar, la madrugada de ayer la fallecida viajaba con su novio de nombre Miguel Ángel Rivas Robledo de 21 años de edad, ambos viajaban a bordo de una motocicleta marca Vento color negra.

Los lamentables hechos ocurrieron al filo de las 05:15 horas, ambos se desplazaban sobre el Bulevar Revolución Mexicana a la altura de la colonia Valle de San Miguel, fue al llegar a la calle Manantial en donde un automóvil marca Chevrolet Corsa en color gris se estrelló en la parte trasera de la motocicleta, y los derribó a los dos.

La madre de familia no llevaba colocado el casco, como medida de seguridad, por ello tras el impacto se golpeó fuerte la cabeza y murió instantáneamente, el cuerpo quedó sobre la banqueta, y tras la llegada del cuerpo de rescate del GRUM, trataron de brindarle los primeros auxilios, sin embargo, no contaba con signos vitales, y ya no hubo nada que pudieran hacer.

Miguel Ángel conductor de la motocicleta, fue auxiliado por los paramédicos del GRUM, y trasladado al Hospital de Zona número Siete del IMSS en donde su estado de salud es reportado como delicado.

Por su parte la mujer responsable del accidente se dio a la fuga y dejo su automóvil abandonado a unas cuadras de donde protagonizo el percance, horas después fue asegurada por las autoridades y se identificó como Irma Yolanda González, siendo llevada a las instalaciones de Seguridad Publica para posteriormente ser consignada ante el Ministerio Público, por el delito de homicidio culposo y lo que resulte.