Estudiantes de Secundaria 35 sufren calor extremo por falta de aire acondicionado

MONCLOVA, COAH. – Mientras el termómetro marca temperaturas históricas, alumnos del turno vespertino de la Secundaria Técnica No. 35 viven sus jornadas escolares dentro de aulas convertidas en verdaderos hornos. Los equipos de aire acondicionado no funcionan, y la única opción son ventiladores que poco alivian el sofocante ambiente.

Durante las horas más críticas de calor, los estudiantes intentan concentrarse abriendo ventanas, esperando que alguna brisa refresque el salón. Sin embargo, el calor domina y dificulta cualquier intento de aprendizaje.

"Haz de cuenta que primero enfría y luego empieza a aventar aire caliente. No sabemos si de plano ya no sirven o si los tienen así por falta de mantenimiento", comentó una madre de familia visiblemente preocupada. Agregó que pese al programa federal La Escuela es Nuestra, que debía garantizar la reparación o reposición de los sistemas de enfriamiento, la situación no ha mejorado.

Ante este panorama, madres y padres de familia exigen una intervención inmediata. Solicitan que se destinen recursos urgentes para revisar, reparar o sustituir los minisplits averiados, ya que las condiciones actuales no solo afectan el rendimiento académico, sino que ponen en riesgo la salud de los adolescentes.

Por ahora, los jóvenes siguen asistiendo a clases, sudando y soportando temperaturas extremas, sin una respuesta clara de las autoridades educativas.