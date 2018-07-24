Aumenta 30% la demanda de viajes

Un 30 por ciento se ha incrementado la afluencia de personas en la Central de Autobuses de Monclova, los cuales buscan viajar a diferentes destinos del país incluso de Estados Unidos en esta temporada vacacional.

El gerente de Grupo Senda, Carlos Rodríguez Rodríguez comentó que desde hace algunos días se ha registrado una importante afluencia de personas en la central camionera que buscan viajar a los diferentes destinos.

El gerente de Grupo Senda, Carlos Rodríguez Rodríguez.

Señaló que ya la totalidad de las instituciones educativas, así como dependencias de gobierno se encuentran de vacaciones, lo que ocasionó un incremento considerable del 30 por ciento que podría llegar hasta un 50 por ciento.

Indicó que los usuarios buscan viajar a destinos como Saltillo, Monterrey o la Ciudad de México, además se ha tenido una gran demanda a algunas ciudades de Estados Unidos, por lo que se han incrementado las corridas a estos destinos.

Aseguró que las personas en temporadas vacacionales también buscan boletos a algunos destinos como Cuatro Ciénegas, Múzquiz, entre otros puntos turísticos y regularmente buscan su regreso por la noche.

“Es una afluencia normal que se presenta durante cada temporada vacacional, es por ello que nos preparamos con anticipación con personal, unidades y corridas especiales para atender a los destinos que se requieren”, recalcó el gerente.

Así mismo, Rodríguez Rodríguez comentó que afortunadamente en las carreteras de Coahuila se tiene una gran tranquilidad, es por ello que pueden viajar a cualquier hora del día sin ningún problema, ni inconveniente.

Señaló que se espera que en los próximos días esta afluencia continúe a la alza hasta que concluya el periodo vacacional, por lo que se abrirán más corridas a los principales destinos que busca la ciudadanía.