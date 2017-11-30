Aumenta depresión y suicidios en diciembre

De acuerdo con especialistas de la localidad, en diciembre tienden a aumentar considerablemente los índices de suicidio, puesto que por ser fechas de fiesta familiar, amor y esperanza muchas personas entran en depresión y deciden dar salida por la puerta falsa a su situación.

La depresión es una enfermedad mental de considerarse, que a la fecha está atacando a personas desde la infancia, la juventud, la edad adulta e incluso cuando pasan a ser personas mayores.

La psicóloga y terapeuta de los adolescentes Santos Guerrero García, explicó que es importante que las familias detecten a las personas que manifiestan sintomatología de tristeza.

La depresión estacional como es conocida por los especialistas en Psicología y Psiquiatría refleja ánimo deprimido, tristeza profunda, trastorno del apetito (puede que coman mucho o muy poco, según el caso).

Quienes sufren esta enfermedad dejan de hacer las cosas que normalmente les gratificaba hacer, tienen un aislamiento social, comienzan a dormir más y o a tener insomnio.

Cuestionan a sus familias el qué sentirían si ellos murieran o partieran de una manera inesperada, les interesa saber qué se siente morir, también pueden manifestar que son un estorbo o carga para la familia (esto principalmente en adultos mayores).

Los depresivos, en algunos casos inician a consumir bebidas embriagantes y drogas, con lo que logran aliviar su tristeza y soledad, esto es un factor que los predispone ante el suicidio, al igual las situaciones de separación o divorcios, falta de empleo y situación económica complicada.

La mayoría de los casos de suicidio registrados en Monclova y sus alrededores en el último año, tienen relacionadas a estas adicciones con los suicidas, quienes se encontraban en estado etílico o bajo el influjo de sustancias tóxicas cuando se quitaron la vida.