Aumenta el flujo de billetes de 500 y mil

Ante el registro de movimiento de muchos billetes de denominaciones de 500 y 1000 pesos, la Cámara Nacional del Comercio de Monclova exhortó a los comerciantes a revisar bien sus ventas con el fin de no verse estafados.

El presidente de la cámara empresarial, Arturo Valdés Pérez indicó que con la derrama económica a partir de la erogación millonaria de aguinaldo de Altos Hornos de México, más todo el recurso de las demás empresas grandes en la localidad, las ventas han aumentado considerablemente.

Es por ello, que los comerciantes agremiados a la Canaco Monclova, dieron a conocer que registran un alza en pago de productos con billetes de 500 y 1000 pesos, algo que los hace preocuparse y tener que revisar cada vez ante la alta demanda de la población.

“Hasta ahorita no se han presentado billetes falsos pero hay que tener mucho cuidado cuando la clientela paga con billetes grandes y de igual forma, que las personas revisen cuando les regresan la feria, pues de tener un billete falso en bancos, este se queda con él y se reporta el caso”.

“Da mala espina”, indicó Valdés Pérez respecto al alto flujo de billetes grandes en Monclova, para corroborar que son auténticos, las personas deben de revisar la cintilla magnética, los hologramas y tener un marcador especial a la mano.