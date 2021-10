Aumenta el gas; Llega a 14.69 pesos por litro

El precio del gas tuvo un nuevo incremento este domingo, llegando a 14.69 pesos el litro en las estaciones de servicio en Monclova, y se espera que los aumentos en el precio continúen en la temporada invernal.

El empresario gasero Andrés Oyervides Ramírez informó que desde el pasado 1 de agosto el precio del combustible es establecido por el Gobierno Federal, a través de la Comisión Reguladora de Energía (CRE), registrando un aumento constante en el precio del gas, que representa hasta el momento un 12.56 por ciento del precio.

Señaló que en el mes de julio el precio del gas rondaba en los 13 pesos el litro, pero durante los últimos dos meses y días ha tenido aumentos constantes, sin que los empresarios puedan regularlo.

Comentó que anteriormente los precios del gas los establecían los empresarios, por lo que se podría reducir la ganancia y mantener precios bajos, pero ahora se tiene que vender de acuerdo a lo establecido por las autoridades.

Por desgracia, México no es autosuficiente en la producción de gas, ya que sólo produce el 20 o 25 por ciento del que se utiliza en el país, mientras que el resto lo tiene que comprar a Estados Unidos, y al comprar a precios altos, no se puede bajar, a menos de que se subsidie, pero debido a las condiciones económicas que existen actualmente en el país, esto no es un tema que esté a discusión.

El empresario comentó que esperan que continúen los aumentos en el precio del gas y que esto se intensifique durante la temporada invernal en donde crece la demanda, además que al aumentarse las ventas, Estados Unidos lo venderá a mayor precio y esto también elevar el costo.

Oyervides Ramírez comentó que la situación que se vive en el tema del gas, se podría ver reflejado en el tema de la energía eléctrica, de aprobarse la reforma que envió el Presidente de la República a la Cámara de Diputados, al no ser autosuficiente la CFE.