Aumenta empeño por regreso a clases

Con el regreso a clases aumenta en un 40% la afluencia en las casas de empeño, principalmente de padres de familia que buscan afanosamente recurso en la compra de uniformes, útiles, colegiaturas, calzado entre otros.

El sistema prendario se encuentra dentro de las tres primeras opciones de la ciudadanía en momentos difíciles como el regreso a clases, porque es un proceso rápido.

Incrementa la visita a casas de empeño.

La compra de los artículos necesarios para que los niños y jóvenes regresen a clases es un dolor de cabeza para padres de familia, muchos se preparan con tiempo anticipado para no ver afectada su economía, pero hay quienes dejan las compras hasta los últimos días y recurren a empeñar sus cosas para salir del apuro.

Los artículos que más se empeñan son televisiones, bocinas, microondas y modulares, artículos como computadoras, celulares y tabletas electrónicas son las que menos se empeñan en esta temporada, así lo comentaron empleados de una casa de empeño en la ciudad.

Tan solo en la ciudad se tienen más de 10 casas de empeño, algunas brindan más porcentaje de interés, otras además de obtener beneficio ayudan a que los ciudadanos puedan empeñar sus pertenencias con el menor interés posible y sobre todo la accesibilidad para que puedan recuperar sus cosas.