Aumenta GIMSA su mano de obra

Aumentará el Grupo Industrial Monclova su mano de obra para el segundo semestre del 2023, de 300 a 500 en dos empresas, dio a conocer el presidente de GIMSA, Gerardo Benavides Pape.

Externó que verá donde seguir creciendo ya que hoy en día, GG Trailers está a su máxima capacidad al igual que GG Sinergy y MANTTRA también llegará a esos niveles, con cerca de 600 empleos y la última empresa llegará a los 500 trabajadores.

"De seguir las cosas como van, para el segundo semestre estas empresas que he mencionado, pueden tener un aumento significativo en la mano de obra de 300 a 500 gentes más por planta. Estamos analizando otros rubros y oportunidades que daremos a conocer en su momento"

Señaló que por día se producen 20 chasises y entre 15 y 30 carros de ferrocarril diarios, pero la mayor preocupación de las empresas es que sigan en aumento la tasa de interés en Estados Unidos ya que tienen un problema para controlar la inflación.

Benavides Pape externó que siempre será su mayor preocupación que la plantilla laboral se cuide al 100 por ciento y que sea la última opción, ya que es reducir las capacidades de las empresas y les ha costado mucho el desarrollar la mano de obra.

Respecto a los carros de ferrocarril comentó que están expuestos al mercado americano, el cual ha tenido una caída significativa para las tasas de interés que son muy altas y que posiblemente podría mejorar en el segundo semestre aunque tienen cambios cíclicos.

"Yo preveo este 2023 como un año normal, no veo muchos altibajos, si acaso un poco menor al 2022 pero no habrá mucha diferencia, en cuanto a recortes de personal no veo a corto plazo y si se hacen, sería a raíz de las continuas alzas de los intereses en Estados Unidos.

Mencionó que van a tratar de seguir navegando sobre circunstancias que han sido difíciles, la alta en los intereses les ha pegado a todas las empresas no solo en México sino a nivel mundial con la desaceleración, pero dijo creer que "las aguas tienden a agarrar su rumbo".