Aumenta número de mujeres alcoholizadas

Seguridad Pública de Monclova señala que el 40% de las aprehensiones relacionadas con el consumo del alcohol son féminas.

En Monclova se ha registrado un alarmante aumento en detenciones de carácter administrativo relacionadas con el alcohol de mujeres, quienes tienen que pagar multas de unos 500 pesos para recuperar su libertad.

Hace unos días, una joven presuntamente bajo los efectos del alcohol decidió bajarse de un automóvil en movimiento que circulaba sobre el bulevar Harold R. Pape.

Al respecto, el director de Seguridad Pública de Monclova, Raúl Alcocer, aclaró que si bien se trató de un acto temerario, no fue un acto de violencia de que alguna persona la hubiera sacado del auto o bien que ella haya querido escapar.

"Se obtuvo el reporte, estaba al exterior de un bar y se encontraba totalmente alcoholizada, pero estaba bien. Se le llevo a las celdas para que cumpliera sus horas de arresto por están tomando en la vía pública y ya esta mañana se le dio la liberación" mencionó el jefe policiaco.

AUMENTAN ARRESTOS DE MUJERES ALCOHOLIZADAS

Raúl Alcocer, manifestó que el número de casos en mujeres detenidas por faltas administrativas relacionadas con el alcohol, se ha ido incrementado a comparación del año pasado, "de un grupo de cinco personas, dos son mujeres en estado inconveniente".

"Estamos hablando que, si durante las 24 horas no faltan las mujeres siempre, todos los que son detenidos por alguna falta administrativa, que no se consigna al Ministerio Público tienen derechos después de unas determinadas horas pagar una multa y salir y otras personas si no tienen el dinero prácticamente al otro día se le da salida" mencionó.

En cuanto a las multas refirió que han incrementados los costos, anteriormente pagaban desde 150 a 200 pesos, ahora pagan hasta 500 o 600 pesos.

