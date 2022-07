Aumenta pandemia mortandad

Debido a la pandemia del Covid-19 la mortandad en el estado aumento un 15 por ciento, las personas tenían miedo de contagiarse y preferían no atenderse en los hospitales, tal es el caso de las mujeres embarazadas y las personas que padecen problemas cardíacos.

Roberto Bernal Gómez, Secretario de Salud indicó que en ese tiempo los hospitales se saturaron por los pacientes contagiados y el resto de la población no quería consultar, además, los médicos estaban más ocupados con los brotes de contagios.

"La mortandad se dio en general, no solo en mujeres embarazadas que no acudían a control prenatal, fueron en todas las enfermedades y esto afectó mundialmente, no solo en Coahuila ya que no había camas".

Señaló, están buscando la forma de seguir controlando estos casos ahora que se están incrementando cada día los casos positivos de Covid-19, aunque las hospitalizaciones y defunciones son bajas a comparación del inicio de la pandemia.

Exhortó a la población para que asista a las campañas de cirugías de prótesis, cadera, rodilla y hernias, o bien, la detección de enfermedades con el fin de que se puedan atender a tiempo los malestares y evitar resultados desfavorables.