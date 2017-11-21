Aumenta presencia de sexoservidoras

La próxima derrama económica representa un atractivo para personas que se dedican a la prostitución, incluso se espera la llegada de sexoservidoras de otras ciudades del Estado.

El médico del Módulo de Sexoservidoras, Salvador García Álvarez comentó que en los últimos días del mes de noviembre comienza a presentarse un incremento en el padrón de las personas que se dedican a la prostitución atraída por la derrama económica decembrina.

Dijo que los trabajadores de las diferentes empresas de la región comienzan a recibir sus prestaciones, lo que representa movimiento en bares, cantinas y table dances, es por ello que quienes se dedican al oficio más antiguo de la humanidad no desaprovechan la oportunidad.

Señaló que se registra un incremento de aproximadamente un 20 por ciento a comparación del resto del año basados en el número de personas que acuden a realizarse la revisión sanitaria para obtener el tarjetón que les permite laborar en bares y cantinas de la ciudad

Indicó que actualmente tienen 210 personas registradas en el padrón, entre hombres y mujeres algunas de ellas vienen a Monclova de otras ciudades de la región carbonífera o norte para aprovechar la derrama económica decembrina.

Aseguró que este incremento de personas que se dedican al sexo servicio se mantiene únicamente a finales del mes de noviembre y diciembre, pues en enero regresan las cosas a la normalidad.

“Estamos preparados para afrontar este incremento que se registra, pues la intención es que todas se hagan su revisión sanitaria y que están aptas para dedicarse al sexo servicio” aseguró el médico.

Así mismo, García Álvarez comentó que inspectores de alcoholes estarán realizando operativos de revisión en los establecimientos donde trabajan estas personas para verificar que cumplan con los requisitos para operar.

Señaló que en caso de detectar a personas incumpliendo con las normas sanitarias se procede con su detención, además se clausura el establecimiento por permitir que estén operando sin cumplir con las reglas establecidas por la autoridad.

Indicó que también es importante que las personas que utilizan este tipo de servicios soliciten el tarjetón sanitario para evitar alguna enfermedad.