Aumenta solicitud De visa americana

Monclova;Coah.-Tras el tema de la pandemia y la apertura de más número de citas para la visa americana ha incrementado la demanda en el trámite de pasaportes, así lo informó el titular en Monclova, Juan Antonio Hernández quien desconoció si esto pudiera obedecer a que obreros de AHMSA busquen emigrar a Estados Unidos.



El año pasado fueron el primer lugar en trámites de pasaportes primera vez y renovación en el estado, este año en el primer trimestre tiene una tendencia igual a la alta.

"A ayudado mucho el paso de la pandemia, los trámites de visas también se va regularizando."

"Diario hay gente de la región y de otras ciudades como Monterrey, saltillo y Torreón porque es una red nacional en el cual hablas a un call center y solicita una cita de pasaporte más cerca."

Por otra parte el titular de Pasaportes exhortó a la población no caer en fraudes, evitar realizar depósitos en Tiendas de conveniencias.

"Ningún trámite de pasaporte en Monclova se realizan en ninguna página de internet, no depósitos en Oxxo ni Elektra, no hay paquetes, ni promociones, me he enterado que familias enteras pagan entre dos a tres mil pesos por descuento que les hacen pero desde ahí estamos mal"

Deberán de acudir directamente a oficinas solicitar su cita por el 01800 y los depósitos en Bancos.