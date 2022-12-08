Aumenta Trinity Rail Producción

Trinity Rail mantiene abierta su contratación de personal al cierre del año, esto con el fin de iniciar el 2023 con la producción al 100 por ciento y cumplir con los pedidos que tiene la empresa dedicada a la fabricación de carros de ferrocarril.

Carlos Mata López, Presidente de la CTM Monclova, informó que recibieron una nueva solicitud de 150 trabajadores, soldadores y pintores, que se requiere ante el incremento de la producción en la empresa.

Tal y como se había anunciado, las expectativas de crecimiento en la producción de carros de ferrocarril son positivas, por lo se están otorgando nuevos pedidos para las empresas en Monclova, por lo que se requiere la contratación de persona para cumplir con los pedidos que se tienen.

A diferencia de otros años en los que la actividad económica se frenaba al cierre del año, en esta ocasión se mantiene, por lo que las empresas continúan con contrataciones a unos días de que finalice el año.

“Hoy lo que se requiere es incrementar la plantilla para poder darle continuidad y aumentar los volúmenes de producción e iniciar el 2023 al 100 por ciento, cubriendo los pedidos que se tienen”.

Señaló que las personas interesadas pueden acudir al sindicato de la CTM Monclova para dejar su solicitud e iniciar el proceso de contratación, llevar a cabo el proceso de ingreso y posteriormente incluirse en la plantilla laboral.