Aumentan accidentes en domingo

Este domingo, la estadística de accidentes en la ciudad se incrementó hasta cinco veces su promedio habitual, según informó la Administradora de Seguridad Pública. Este aumento se atribuye en gran medida al pavimento mojado y al exceso de velocidad, así como a la conducción bajo los efectos del alcohol.

Normalmente, la ciudad registra entre 3 y 4 accidentes diarios, pero el domingo pasado se reportaron un total de 15 incidentes, indicó Yesica Barco.

Aunque aún no se ha evaluado el costo total de los daños, muchos de los accidentes fueron de consideración, aunque afortunadamente no hubo pérdida de vidas, solo lesiones que no representaron un riesgo mortal.

Se hizo hincapié en la importancia de extremar precauciones al conducir en pavimento mojado, ya que esta es una de las principales causas de los accidentes viales. La combinación de lluvia y conducir bajo los efectos del alcohol aumenta significativamente el riesgo de accidentes.

Los accidentes se distribuyeron en varios sectores de la ciudad, lo que sugiere que no hubo un indicio específico que señalara una zona de mayor riesgo. En este sentido, se insta a todos los conductores a ser especialmente cuidadosos y responsables al volante para evitar tragedias y proteger la seguridad de todos los ciudadanos.