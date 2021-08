Aumentan actas de nacimiento

El encarecimiento de los trámites y precio de las actas de nacimiento, matrimonio o cualquier otro documento que se emite en los registros civiles, o en las notarías públicas, provoca actualmente un "choque", entre la necesidad de poder pagar estos documento o bien usarlo para sufragar las necesidades del hogar.

Eusebio Sánchez Aguirre, vecino de la colonia Cañada sur, dijo que actualmente el costo de las actas de nacimiento y cualquier otro documento que se emite en estas oficinas, es demasiado elevado, llegando hasta los 180 pesos, aunado al pago por el trámite a realizar, de ahí que lanzó un llamado a las autoridades competentes tanto estatales como federales para poder una medida que reduzca y apoye la economía familiar.

"Las familias actualmente no tienen para comprar ni de comer y quieren que tengan para andar renovando cada rato las actas de nacimiento, a mí me acaba de pasar con una hija que no completaba para sacar estos documentos y poder inscribirse en la escuela y es un negocio muy lucrativo el que están haciendo ya", refirió.

"Hago un llamado al presidente de la república, al gobernador y a quien sea que pueda intervenir en regular esto, imagínense una familia que tiene tres hijos y que los tres van a la escuela, son casi mil pesos de puro trámite y otra cantidad similar para sacar estas actas, porque ya te la exigen que sean recientes", denunció.

Del mismo modo dijo que conforme van pasando los años se van encareciendo este tipo de servicios, mismos que en vez de motivar a la sociedad da tener la papelería en regla, les complica más poder registrar y sacar una simple acta de nacimiento para sus hijos o bien para un trámite personal.