Aumentan alimentos pero los sueldos no

Hasta en un 15 por ciento se incrementaron los productos de la canasta básica al cierre del 2022, y se prevé que a partir de este primero de enero se vean reflejados nuevos aumentos por el tema de la inflación.

Magdalena Elizondo empresaria de la localidad señaló que la inflación que se ha registrado representa un duro golpe a la economía familiar, así como también de los comerciantes que se han visto afectados ante la ola de aumentos.

Como dueña de una cadena de fruterías, dijo que el impacto se ve reflejado en las compras que realiza la población, ya que ahora compran menos cosas con el mismo presupuesto que tienen.

“Esto nos pega a todos es muy difícil, tanto para nuestros mercados, nuestros clientes que es un mercado medio y bajo, porque se elevan los precios, pero es el mismo circulante el que hay, por lo que las personas se tienen que ajustar a su presupuesto, si antes alcanzaba para 5 o 10 artículos, ahora es menos”.

Comentó que a pesar del aumento en los precios de los productos de la canasta básica, los salarios son los mismos, el presupuesto que tienen las familias no ha cambiado, y por eso cada vez alcanza para menos.

Señaló que los aumentos se reflejaron principalmente en el tema de las frutas y verduras, así como en carne y pollo, pero dijo que como comerciantes buscan alternativas para poder mantener los precios.

Se prevé que a partir de este mes de enero se registre un nuevo aumento en los precios ante el aumento que se reflejará en el precio del combustible, que eleva el costo de transporte y esto impacta en el precio de los productos, siendo el consumidor final, quienes se ve más afectados.