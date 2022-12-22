Aumentan casos de parálisis facial

MONCLOVA., COAH.-Con los cambios de temperatura que están incrementando en la región se están incrementando los casos de parálisis facial periférica, lo cual es un problema clínico relativamente frecuente que debe atenderse a la brevedad posible, dijo el doctor Ángel Cruz, director del Hospital Amparo Pape de Benavides.

“La mayoría de los casos quedan englobado dentro del tipo de Bell o idiopática, pero es importante recordar que el número apreciable de estos pacientes podrían haberla desarrollado por otro tipo de patología subyacente, por lo que es importante que la población evite los cambios bruscos de temperatura”.

La mayor parte de los pacientes que llegan al hospital con parálisis facial es en esta temporada, ya que en sus domicilios o sus autos encienden la calefacción y luego salen al aire frio por lo que los nervios faciales se debilitan, provocando una desviación de las comisuras de la boca, los ojos y del rostro en general.

Dijo que al presentarse este tipo de padecimientos se debe de buscar atención médica inmediata, toda vez que se tiene que realizar la revisión correspondiente y recetar vitamina b, así como medicamentos esteroideos para logar el cien por ciento de la recuperación.

Mencionó que para los pacientes que ya presentaron este padecimiento se cuenta con fisioterapias así como los ejercicios de espejo que deben realizarse a la par de una buena alimentación para lograr una total recuperación y sobre todo no presentar secuelas,.

Cabe mencionar que este padecimiento lo pueden presentar chicos y grandes, por lo que es importante prevenirlo, evitando los cambios bruscos de temperatura y sobre todo cubriéndose bien al salir de un espacio tibio al frio, ya que esto puede genera la parálisis cuyos casos se incrementan de forma significativa en esta temporada del año.